世大運培訓隊5投接力 完美抗「巨」

培訓隊先發投手吳俊杰昨4局飆4K，力拚世大運國手。（記者廖耀東攝）

3：0完封巨人三軍

〔記者羅志朋／台中報導〕繼去年後，前天日本職棒讀賣巨人三軍再度來台，昨在台中體大棒球場與世大運台灣培訓隊進行三連戰首戰，培訓隊全場動用5名投手，聯手封鎖對手，最終就以3：0贏球。

世大運培訓隊投手劉軒荅。（記者廖耀東攝）

世大運培訓隊投手江國豪。（記者廖耀東攝）

世大運培訓隊投手李子揚。（記者廖耀東攝）

先發吳俊杰4局4K

台灣隊將尋求世大運衛冕，已經培訓多時，此役推出吳俊杰先發，他投4局飆4K、無失分，表現精彩，接著依序由劉軒荅投1局、曾柏融投2局、江國豪和李子揚各投1局，這5名投手都未失分，培訓隊投手教練康明杉給予高評價，他說：「和去年U23世界盃相比，今年世大運培訓隊投手陣容更整齊，特別是球速方面更快了。」

右投的吳俊杰暑假將升開南大三，去年在U23世界盃僅是培訓，並未正選，成棒時期未曾當過國手，今年他將力拚世大運國手。吳俊杰說，今年他還不會參加中職選秀，看未來能否拚旅外機會。

世大運培訓隊投手曾柏融。（記者廖耀東攝）

左投曾柏融2局4K

康明杉表示，目前吳俊杰暫定為先發投手，等到接下來到美國移訓，打強度更高的比賽，再來觀察他的狀況。對於兩局飆4K的左投曾柏融，康明杉認為，他的控球比較令人擔心，多半在球數落後的情況下投球，這一點要注意。

打完這3戰，6月21日培訓隊將移訓美國，與NCAA明星隊進行5場的對抗賽，預計7月2日返台，目前陣中有26名培訓球員，到8月下旬正式比賽將選出22名選手。今年世大運受兵役列管的中職球員包括投手王玉譜、林子崴、陳明軒，捕手張閔勛和打者蘇智傑，康明杉說，如果這5人沒受傷，基本上都希望能打在台北舉行的世大運。

由於今、明兩天阪神虎在甲子園球場對西武獅舉行「台灣日」，今天邀請昔日虎投郭李建夫擔任開球，因此，這3戰擔任培訓隊總教練的郭李都無法親自督軍。

除了郭李建夫缺陣，世大運培訓隊打擊教練克魯茲，目前因中職賽季正在進行中，也還沒向培訓隊報到，預計近期就會與中信兄弟球團告假，與培訓隊會合。