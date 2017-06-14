選秀再等等 林安可盼自我提升

今年確定不會參加選秀。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年暑假將升上文化大三的左投林安可，日前富邦悍將總教練葉君璋曾表示，看好林安可會是今年中職選秀狀元大熱門，不過昨林安可說，目前他還沒準備好，今年不會參加選秀。

林安可目前是世大運培訓隊一員，對於外傳將報名選秀，他感到一頭霧水。林安可表示，雖然有學長或同梯建議他，可以先打職棒，但他自評控球和球速都需加強，目前先拚進世大運正選名單，投出身價，還沒想到選秀的事。

林安可父親年輕時到阿根廷開餐廳，與阿根廷人相戀、結婚生子，後來搬回台灣，林安可在台出生，他是國內少數的台、阿混血球員，外型俊俏，加上左投實力不俗，擁有一批女粉絲。

另外，培訓隊另一名投手劉軒荅，前年從高苑工商畢業，投入該年選秀，中信兄弟以第11輪指名選進，但並未簽約，他選擇進國體，暑假升上大三。

大學期間劉軒荅把傷養好，球速也回到140公里以上水準，他表示，成棒時期還沒有國手資歷，希望能入選這屆世大運國家隊，然後投出好成績，做好充足準備，最快明年再報名中職選秀。