攻佔前3指名 高中生夯進大聯盟

今年大聯盟選秀狀元，雙城相中高中生游擊手路易士。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟選秀會昨天展開，第一輪前3指名都是高中生，是1990年以來第一次，擁有狀元籤的雙城隊選走具有絕佳運動能力的游擊手路易士。

路易士打擊技巧優異而且速度飛快，雙城隊認為，身高6呎1吋（185.4公分）、體重185磅（84公斤）的路易士，將來還會成長得更有力，雙城隊首席棒球事務主管法爾威表示，去年夏天就開始觀察路易士，對他非常了解，他將是球隊未來重大的一部分。

路易士則自認心理素質也是他的優勢，對於比賽比許多人更用心，總是提前預想4、5步，每一場比賽、每一球都會修正攻擊策略。

路易士的高中教練是前大都會隊凱伊，曾經和萊特、雷耶斯、帕剛並肩作戰，他表示，路易士將來即使沒有比這3位優秀球員更好，至少會和他們一樣。

「他是我看過最好的運動員，」凱伊表示：「我現在無法想像18歲的腦袋在想些什麼，但是他只想上場快樂打球，而且把球場變成他的遊樂場。」

紅人隊在第二順位挑走最快球速102英里（164公里）的葛林，葛林也可以守游擊，他被認為如果以內野手身分參加選秀，也有機會在第一輪被選中。

「我們對他的投打都保持開放的態度，」紅人隊總經理威廉斯表示：「這是非常獨特的情況，我們以前不曾處理過，我們很高興有機會和葛林一起經歷這個過程。」

第三順位教士選擇左投高爾，期許他成為將來的王牌投手。高爾在最近一個高中賽季戰績11勝0敗、防禦率0.19，投74.1局飆出158次三振，K/9值高達19.1，而且平均14.9局才投出一次四壞球。