6.2局飆8K 田中勝投飛

田中將大（右二）昨投6.2局飆8K，仍無緣勝投。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕連爆兩場的洋基隊田中將大昨天先發6.2局只被擊出4支安打，投出8次三振，但打擊、守備和牛棚都不捧場，田中退場後賈吉才轟出致勝2分砲，洋基隊以5：3擊敗天使隊，田中未能終止5連敗。

田中前兩場投10.2局失12分，昨天第1局就被卡胡打出陽春全壘打，之後有效壓制天使隊打擊，一度連續解決13名打者，取得3：1領先，七局下才因為三壘手海德利失誤丟掉第2分，留下1名跑者退場，中繼的克力帕一上場就被二壘打攻下追平分，田中無緣勝投。

美聯三冠王 賈吉敲22轟

最近棒子火熱的賈吉在第8局轟出大聯盟最多的第22支全壘打，已經連3場開轟，最近3場12打數9安打，本季打擊率0.347、全壘打22支和打點49分，繼續高居美聯三冠王，他的上壘率0.450和長打率0.718，也是美聯第1。