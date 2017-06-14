太空人殺手 達比修7局挨1安

遊騎兵隊達比修有昨先發7局只被擊出1支安打失1分，奪下本季第6勝。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合外電報導〕遊騎兵隊達比修有先發7局只被擊出1支安打失1分，以6：1擊敗太空人隊，奪下本季第6勝，終止2連敗、3連不勝。

達比修直到第5局2出局後才被布瑞格曼打出唯一的安打，這支安打送回被四壞球保送上壘的貝爾川。

「我喜歡這裡（太空人主場）的投手丘，」達比修表示：「伸卡球發揮非常好的作用，我能夠保持冷靜，並且知道如何去對付每一個打者。」

「當你面對像他這麼好的投手，而且他的5種球路都能發揮作用，這真的很難打。」太空人隊游擊手柯瑞亞表示：「他的卡特球、二縫線速球、四縫線速球、滑球和伸卡球都投出威力，你只能試著找到好攻擊的球，並且不能錯過它，這真的不容易，今天他投得太好了。」

自2010年以來，遊騎兵隊5次先發投手至少投7局且被安打不超過1支，達比修包辦4次，都是出戰太空人隊，其中3次在太空人主場，昨天達比修並且和後援2局的傑佛瑞斯聯手中斷太空人隊隊史紀錄的連19場全壘打。