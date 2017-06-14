拚全壘打王？陳子豪想得實在

中信兄弟陳子豪本季已敲15轟，有機會挑戰全壘打王。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕本週鋒面再次來襲，中職單週首戰就因雨延賽，中信兄弟意圖拉近和上半季龍頭Lamigo桃猿隊之間7場勝場差距，但兩隊自兩週前就一直未能遭遇，昨天也因雨延賽，比賽將延到6月29日，場地則改為洲際球場。

昨天新莊球場上空降下滂沱大雨，甚至一度下起冰雹，即使晚間雨勢暫緩，仍因場地搶救不易，傍晚就宣布延賽。中信兄弟球員只能利用空檔，在室內打擊練習區備戰。

中信兄弟目前盤據全壘打榜前3名，其中年僅21歲的陳子豪火力比去年更猛，上半季未打完就已追上去年15轟，僅差榜首蔣智賢1轟。

陳子豪說，今年打擊時對球的掌握度較好，是和去年較大的不同，他認為，自己能夠有所進步，是因為一進球隊，教練就給上場機會，這幾個球季和其他隊投手對戰經驗多，打多了自然較好做調整。

談到全壘打王，陳子豪笑說「不敢想」，他強調這兩年總是和總冠軍差一步，今年唯一目標只有總冠軍，這個目標也比全壘打王實在。

去年陳子豪下半季開轟比上半季多，今年則是上半季就成績亮眼，他說一整季一定會有高低起伏，每天都把訓練做好，下半季要想辦法維持身體狀況和手感。