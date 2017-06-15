勇士預約王朝 ESPN看明年 97.8%二連霸

勇士重登今年NBA王座，ESPN預測他們能開創王朝，明年連霸機率高達97.8%。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士在今年NBA總冠軍賽以4：1力退騎士重返榮耀，ESPN預測他們明年連霸機率高達97.8%，而K.湯普森父親更斷言，勇士能就此開創王朝，前提是需要留住奪冠班底且保持身體健康。

K湯爸：5年至少可奪4冠

勇士在季後賽打出驚人表現，以16勝1敗取得近3年第2座冠軍。陣中「4巨頭」僅柯瑞今夏合約到期，若無意外，他仍會續留，杜蘭特雖會跳出合約，但可望留下來再拚霸業，湯普森及D.格林合約尚未到期，這4人會是開創勇士盛世的重要基石。

ESPN在新球季總冠軍預測中，斷定依照勇士現今陣容，百分之百能在新球季於西部脫穎而出，並連4年叩關總冠軍賽，而他們要挑戰霸業的對手仍是騎士，但騎士持續被看衰，他們在總冠軍賽擊敗勇士的機率僅2.2%。

老湯普森曾效力過1980年代「Show Time」湖人，他表示，這支勇士鐵定是史上最強，絕對能擊敗任何時期的強隊，甚至預測，勇士這批主力若都能保持身體健康，未來5年起碼能拿下4座總冠軍。

國際各大賭盤也搶先開出2018年賠率，勇士奪冠賠率遠低於各隊，緊追後頭的是騎士。

騎士爭霸 美媒建議交易

衛冕失利的騎士，外界普遍不看好他們能在新賽季重溫冠軍滋味，美媒更替他們找解決方法，建議試著將表現起伏較大的洛夫擺入交易名單，看能否換來溜馬P.喬治、尼克安東尼或鵜鶘卡森斯等好手，也可考慮拿厄文搭配221公分的中鋒塔瓦雷斯換到快艇保羅，才有本錢組成更強的團隊與勇士抗衡。