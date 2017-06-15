勇士想連霸 得先綁住柯瑞

柯瑞是奪冠功臣，勇士今夏可望以5年2.05億美元大約留下當家球星。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士柯瑞與杜蘭特在總冠軍賽的精彩表現，是近10年總冠軍賽最猛雙人組。不過，柯瑞合約將屆滿，杜蘭特要跳脫合約，勇士今夏得砸重金全力留住2人，才有本錢朝2連霸邁進。

柯瑞與杜蘭特在總冠軍賽場均合奪62分，在史上僅次於2003年歐尼爾、布萊恩的63.3分及1993年喬丹、皮朋的62.2分，證明2人不僅合體沒有問題，也是勇士爭冠2大利器。

勇士新賽季將再次邁向衛冕之路，今夏得先留人，杜蘭特雖選擇跳出合約，若無意外應會續留；2屆例行賽MVP柯瑞在2009年加盟勇士後，曾飽受腳踝傷勢所苦，且在2011-12賽季僅出賽26場，因此2012年夏天他決定先與勇士延長合約，僅簽下一紙4年4400萬美元（約13.2億台幣）廉價合約。

5年61.5億頂級約

超過大帝 傲視聯盟

如今，柯瑞的「高CP值」合約將屆滿，勇士老闆拉寇柏表示，球團會盡全力讓柯瑞心滿意足。勇士要如何讓柯瑞開心？根據新版勞資協議，勇士得端出最頂級的5年2.05億美元（約61.5億台幣）續約，如此一來，他首年年薪將高達3600萬美元（約10.8億台幣），一舉超越騎士詹姆斯成為聯盟最高薪球員。