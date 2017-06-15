柯瑞貢獻度勝KD 沒拿MVP美媒叫屈

柯瑞（左二）表現出色卻無緣總冠軍賽MVP，美媒替他抱屈，認為他在場上貢獻度高於杜蘭特。 （法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2度拿下例行賽MVP的柯瑞，總冠軍賽5戰場均貢獻26.8分，但丰采被場均35.2分的杜蘭特壓過，和總冠軍賽MVP失之交臂，他雖強調不在意個人獎項，只在乎冠軍，但美媒仍替他抱屈，認為他在季後賽的貢獻度比杜蘭特有過之而無不及，是勇士奪冠的隱形MVP。

NBA自1996-97球季開始將淨勝分列入統計，過去締造季後賽最高淨勝分是「小飛俠」布萊恩2001年季後賽的213分，但柯瑞今年一舉打破高懸16年的紀錄，本季季後賽只要柯瑞在場上，勇士淨勝分高達245分，遠高於杜蘭特的177分。

從另一個角度分析柯瑞的貢獻度，今年季後賽只要他在場上，勇士每100回合得123.1分，遠高於他不在時的95.9分；總冠軍賽杜蘭特共命中60球，有20球是來自柯瑞的助攻，但柯瑞仍表示：「跟去年的處境相比，勇士今年冠軍路順遂許多，杜蘭特獲選MVP實至名歸，很替他開心。」