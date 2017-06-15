不去白宮見川普？ 勇士球團：還沒定

勇士摘下NBA總冠軍，依列將造訪白宮，不過，卻傳出勇士眾將都不願和頗具爭議的川普總統碰面。（路透檔案照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士前天摘下近3年第2座總冠軍，按照慣例，NBA總冠軍隊伍都會造訪美國白宮；不過，傳出勇士眾將都不願和頗具爭議的總統川普碰面，球團趕緊發聲明滅火表示，等收到邀請再做出決定也不遲。

勇士在2015年拿下總冠軍後，於2016年2月造訪白宮並和當時總統歐巴馬相見歡，即使歐巴馬是公牛球迷，柯瑞也照樣與他成為高爾夫球友。

川普當選總統後，因諸多作為引發各界反彈，他在1月簽署穆斯林禁令，勇士主帥柯爾就站出來堅決反對，而柯瑞、伊古達拉與李文斯頓等人都是反川普代表人物。

勇士球團聲明表示：「我們正在歡慶拿下總冠軍中，目前尚未收到白宮正式邀請，等我們收到邀請再決定是否出席。」

勇士全員是否會前往白宮與川普碰面，備受外界矚目，但伊古達拉早就表示，川普搞不好也不會邀請他們至白宮作客，就算最後被邀請了，他一定會找出各種理由請假。