近「濱」情卻 陳冠宇苦澀第3敗

陳冠宇回到老東家橫濱球場先發，僅投3局失4分，吞下本季第3敗。（特派記者倪婉君攝）

懊惱投得不錯 卻被看穿

〔特派記者倪婉君／日本橫濱報導〕「唉，其實我這場投得不差耶，只是運氣偏差。」羅德陳冠宇昨回到老東家橫濱球場先發，但和去年一樣都留下苦澀回憶，「可能是在橫濱待久了，有些投球動作都被看穿。」

超想贏老東家 3局失4分

陳冠宇自2011年旅日前4年都是待在橫濱，但當時並未在橫濱球場先發過，去年6月披上羅德戰袍在橫濱球場對決老東家，可惜只投3局就挨雙轟失4分退場。這次再度對決老東家，很想在這裡奪勝投，可惜最後吞下本季第3敗。

「跟去年那場比起來，其實我覺得這場投得不錯，但有些是鳥安，好像投到哪裡都會被打。」陳冠宇帶著苦笑，認為在這裡的運氣實在偏差，就連3局被橫濱DeNA第4棒筒香嘉智轟的全壘打，他也說，「其實那球也投得低低的啊。」

巧合的是，筒香嘉智去年對陳冠宇也開轟，只是去年以無關勝敗作收，今年第5度挑戰本季第2勝不成，3局被敲6安失4分，還成為敗戰投手。

自己推測可能遭下放

教練團並沒有說陳冠宇投得不好，「教練只說，好像投球動作被他們看穿了，才會一直被敲安打。」他一開賽就連被敲4支安打，在抓到雙殺後，又被敲安，「第1局就失3分，其實對球隊影響滿大的。」

羅德打線則受制於橫濱先發投手濱口遙大，前5局只敲3支安打未得分，直到6局和9局才追回2分，終場以2：5不敵橫濱。濱口遙大先發5.1局飆7K失1分，拿下本季第5勝，其中1K就送給陳冠宇。

儘管自認投得不差，陳冠宇推測接下來應該會先被抹消登錄下二軍，因為下週只有3場比賽，「可能會先向二軍報到，抱歉啦。」