「生涯4打數都吞K…好慘喔」

陳冠宇昨上場打擊，遭到三振。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／日本橫濱報導〕戴著頭盔、拿著球棒，陳冠宇昨3局上場打擊，僅是他一軍生涯第4個打數，他苦笑著說，「我4打數都吞K，好慘啊！」

陳冠宇打擊時，羅德8棒田村龍弘敲安站上一壘，教練團示意他觸擊，他一開始就擺出短棒，但最後1好球時沒去點，就站著不動遭三振。

自2014年在橫濱升上一軍後，陳冠宇至今剛好每年都有1打數，結果4打數都被三振，讓他直呼好慘，生涯首安還要再等。

在5月底時，羅德球團就貼出陳冠宇練習短打的畫面，當時就在為交流賽做準備，只可惜這次「點」不成功。

日職中央聯盟的投手需要上場打擊，交流戰若在央聯球隊主場，洋聯球隊投手就要上場打擊。橫濱先發投手濱口遙大昨2打數也都吞K，其中1K就是陳冠宇送的，兩人互K對方1次，算是扯平。