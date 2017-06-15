搭石川步便車 沒沾到「好手氣」

陳冠宇昨搭乘好友石川步（左）的便車到球場，不過未能複製好友前一場的好投。（圖：取自陳冠宇IG，文：特派記者倪婉君）

〔特派記者倪婉君／橫濱報導〕和王牌石川步的交情好，陳冠宇這次到橫濱還是搭石川的便車，只可惜未沾到他前天首勝的手氣，昨吞下本季第3敗。

石川步前天對橫濱投7局飆9K只失1分，7度叩關本季首勝終於成功，他昨賽前進行先發隔天例行跑步調整。陳冠宇賽前練習也顯得心情極好，還先跑到投手丘上試試感覺。

只是開賽後，陳冠宇未像好友繳出好投，只投3局就退場。其實這次作客橫濱，陳冠宇就是搭石川的便車，還說，「感謝石川大哥順路載我一程。」可惜他未能接在石川勝投之後奪勝。

不過看得出來陳冠宇在羅德人緣很好，練球時一直跟隊友聊天，身旁永遠不缺「聊伴」。陳冠宇2011年旅日至今，日語已有一定水準，他雖然自嘲還是講得很爛，但至少很敢講，完全沒有溝通上的問題。