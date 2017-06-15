巨人「接力無安打」 封鎖軟銀

季初養傷壓力化為甜美果實，山口俊賽後受訪忍不住激動掉淚。（取自網路）

山口俊先發6局好投 激動掉淚

〔記者林宥辰／綜合報導〕巨人軍球季前簽下的3位大咖自由球員陽岱鋼、山口俊、森福允彥首度同時在一軍，巨人就打出慶祝行情，不僅3：0完封軟銀，傷癒復出的先發投手山口俊還和2位洋投馬席森、卡米內洛聯手演出無安打，是繼2006年以後日職再次出現接力無安打。巧合的是，前次接力無安打苦主也是軟銀，當時是火腿隊創紀錄，且是延長賽12局達成。

陽岱鋼4支0 打擊率降到0.233

巨人、軟銀上演投手戰，巨人隊打線在軟銀先發投手石川柊太壓制下發揮不多，陽岱鋼擔任開路先鋒，4次上場打擊都無建樹，首局游擊方向飛球出局，另3次打擊都擊出滾地球，賽後打擊率降至0.233。巨人隊明星游擊手坂本勇人單場雙響，包辦團隊所有打點。

巨人隊以4年8億日圓簽下先發投手山口俊，開季初他卻因傷休養，昨首披巨人軍球衣登板就寫下歷史，他在母親現場見證下，主投6局用102球，雖無緣獨力挑戰無安打比賽，但和隊友合力創下央聯史上首次接力無安打比賽，季初養傷壓力化為甜美果實，山口俊賽後受訪忍不住激動掉淚。

此戰中場，巨人也為王貞治舉行生涯敲第756轟世界紀錄的40週年紀念慶，巨人和軟銀剛好是王桑執教過的兩隊，教練和球員也列隊向王貞治致敬。

阪神舉辦「台灣日」，邀請前阪神投手郭李建夫返日開球。（取自網路）

阪神「台灣日」 郭李開球

另一地阪神主場和台灣觀光局、台灣虎航合作舉辦「台灣日」，邀請前阪神投手、現開南大學和世大運台灣培訓隊總教練郭李建夫返日開球。特別的是，郭李建夫穿著開南大學球衣，重回當年效力的阪神隊球場開球。不過，昨晚阪神2：4不敵來訪的西武隊。