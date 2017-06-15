印尼羽球頂超賽》奧運金牌殺手 王子維扳倒林丹
2017/06/15 06:00
王子維直落二扳倒中國林丹，殺進男單16強。（美聯社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕印尼頂級羽球超級賽昨爆出冷門，世界排名23的「羽球王子」王子維，以21：16、21：18擊敗兩度摘下奧運金牌的中國名將林丹，殺進男單16強。
前球王林丹目前已落到世界排名第8。（美聯社）
這也是22歲的王子維繼今年3月德國公開賽四強戰扳倒里約奧運金牌諶龍後，生涯另一場重大勝利。
3月曾退中國諶龍
面對世界排名第8的林丹，王子維開局以1：5落後，但中段急起直追，拉出6：1攻勢扳成11平，雙方鏖戰至17：16時，王子維連下4城，先馳得點。
次局，王子維乘勝追擊，在8：5領先時連拿7分，一度領先10分，林丹雖全力反撲連趕9分，追成19：18，但王子維展現大將之風，連拿2分，沒有讓煮熟的鴨子飛了，下一輪將對上香港伍家朗。
林丹和王子維生涯僅在2015年印度公開賽交手過，當時王子維以直落二敗北，但也從林丹身上吸收不少養分，在兩年後完成甜蜜復仇。周天成也曾於2015年台北公開賽力克林丹，拿下對戰首勝。
男雙方面，世界排名第9的「雙李配」李洋／李哲輝，也輕鬆以21：16、21：12收拾世界排名26的香港組合羅卓謙／李晉熙，晉級16強。
世界球后戴資穎首輪以直落二解決三谷美菜津，收下跨季26連勝，持續朝7連冠邁進，今16強戰將碰上世界排名71的地主好手瑪莉絲卡。
戴球后感冒 今拚27連勝
但賽前戴資穎卻受感冒所苦，她表示：「半夜起床身體很不舒服，發燒、身體發冷，吃藥後早上症狀舒緩，卻開始咳嗽。」也讓小戴奪冠之路蒙上一層陰影。
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