英國諾丁罕女網賽》台澳聯軍苦戰 小詹逆轉晉8
2017/06/15 06:00
詹皓晴（左）與法網女雙亞軍老將戴拉夸（右）聯手奏捷，逆轉晉級8強。（詹皓晴提供）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業網壇進入草地季節，英國諾丁罕女網賽寶島3女將出擊，詹皓晴歷經「超級搶10」逆轉勝，挺進雙打8強。老將莊佳容、謝淑薇也將各自爭取雙打首輪、單打次輪勝利。
詹皓晴與先前法網女雙亞軍、澳洲戴拉夸榮膺第3種子，昨天面對美國組合溫侯／霍瑞絲姬陷入苦戰，錯失4：1開局，連掉5局讓出首盤；次盤儘管又從4：1被反超，這回她們在第10局搶救賽末點，搶7時狂下6分扳回一城。決勝搶10，「台澳聯軍」雖先丟4分，關鍵時刻及時回穩，倒趕6分滅火，最終4：6、7：6（7：1）、10：5驚險出線。
此外，謝淑薇單打次輪預計今再戰捷克名將莎法洛娃。莊佳容則與捷克的佛拉裘娃合拍，首戰孔塔／薇克梅兒。
倫敦女王草地賽 蠻牛休兵
西班牙「蠻牛」納達爾贏得法網第十冠後，本季職業積分飆升至榜首，率先晉級11月的倫敦年終總決賽，只不過，31歲的納達爾將調養休息，已確定放棄下週倫敦女王草地賽。
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