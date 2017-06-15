ThreeBond仰德挑戰賽》下雨才會贏 林文科封王

仰德育樂副總經理許家堯（中）頒獎給職業冠軍林文科（左）和業餘第1黃冠勳。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕ThreeBond仰德挑戰賽昨第2回合賽程，受大雨影響無法舉行，大會依照第1回合排名決定名次，林文科以兩桿之差贏得冠軍。

在桃園球場舉行的仰德挑戰賽遇上梅雨來襲，由於雨勢不見停歇，競賽組見場地狀況無法及時恢復，決定取消這回合比賽，依照第1回合成績排定名次，林文科以66桿奪冠，蔡宗佑68桿居次。陳君吏和張哲瑜69桿並列第3。

林文科表示，原本他沒有資格，這次是應贊助商邀請才加入戰局，跟年輕選手切磋一下，希望能帶來一些刺激。

上次林文科在職業賽事奪冠是去年5月國賓ADT高球賽，也是在雨中奪冠。他說：「要下雨我才會贏，因為我走得不快，下雨之後大都會慢下來，我就可以打得很順。」

業餘黃冠勳和陳宥蓁同為74桿，大會特別安排兩人在堪用的第18洞進行驟死賽，桃園球場培訓選手黃冠勳在雨中推進10呎保Par推桿，贏得業餘第1。