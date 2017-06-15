美國公開賽》米寇森回不回 牽動狄亞茲揮不揮

為了參加女兒的畢業典禮，米寇森能否準時趕上今年美國公開賽第1回合，還是未知數。（資料照，美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕為了參加女兒的畢業典禮，左手名將米寇森能否準時趕上今年美國公開賽第1回合，還是未知數，這卻苦了候補名單排在最前面的狄亞茲，他得等到最後一刻才知道能否站上這個大舞台。

第117屆美國公開賽台灣時間今晚開賽，共156名好手角逐，其中有近半選手從地區資格賽一路打上來，好不容易才能參加這場大賽。米寇森是種子選手，早就知道可以參賽，但兩週前他在國殤紀念高球賽時，表明要出席女兒的高中畢業典禮，可能要放棄。

但米寇森並未正式退賽，美國高協也把他排在第1回合倒數第3組，雙方都還抱著最後希望，讓這位高人氣球星能參賽。

米寇森表示，他回到加州聖地牙哥陪家人，會維持練球，希望在典禮之後飛往威斯康辛州，看能否來得及趕上開球時間。

排在候補名單第1順位的狄亞茲，這兩天已到球場練球，只要有選手在開球之前退賽就能遞補，目前最可能的就是取代米寇森，這也使得他懸在半空中的心，要等到當地週四下午才知道結