世大運9條好漢 報名中職選秀

岳東華（資料照）

陳重羽（資料照）

〔記者羅志朋／台中報導〕9條好漢在一班！今年世大運台灣培訓隊有9名球員，決定報名今年中職季中選秀，他們將是未來職棒不可忽視的生力軍。

吳丞哲（記者羅志朋攝）

世大運培訓隊總計26名球員，包括11名投手、2名捕手、8名內野手、5名外野手，9條投入選秀的好漢為投手吳丞哲、施子謙，捕手陳重羽，內野手陳重廷、岳東華、張皓緯、陳麒源、范國宸、林立，前6人為去年U23世界盃國手。

范國宸（取自臉書）

張皓緯（資料照）

陳重廷（資料照）

至於能擔任捕手和內野手的「工具人」吳桀睿（原名吳柏毅），也是U23世界盃國手，去年選秀會落選，今年8月將取得台電正職資格，還在考慮是否再報名選秀；如果吳桀睿報名，培訓隊就有10人參加選秀。

施子謙（資料照）

2015年光州世大運冠軍戰因雨取消比賽，台灣隊和日本並列第一，當時陣中星光閃耀，包括野手王柏融、蘇智傑、鄭鎧文、李宗賢、楊岱均、張閔勛、林祐樂（原名林志賢）、陳子鴻，和投手林子崴、宋家豪、王玉譜、黃亦志、彭識穎。

王柏融光州世大運成員

光州世大運「金牌世代」22名球員，就有13人先後投入職棒戰場，有多人已打出不凡身價，最具代表性的就是「大王」王柏融，去年完成史無前例單季200安和4成14打擊率，拿下年度MVP和新人王。

林立（資料照）

和高中應屆畢業球員相較，大學球員歷經成棒和國際賽事洗禮，成熟度更高，一進職棒就能成為即戰力球員的所在多有。青棒時期王柏融實力不算頂尖，到了文化大學經過專業化訓練，打擊技巧和爆發力呈現飛躍式成長，加上多次國際賽歷練，成就現在的大王。

陳重羽、岳東華被看好

今年世大運國家隊希望把金牌留在台灣，力拚二連霸，幾名投入7月3日選秀的國手，要以8月世大運為舞台，拚身價也拚未來。有球探就看好攻擊型捕手陳重羽和內野砲岳東華，有首輪選秀指名的實力，可望成為職棒即戰力球員。