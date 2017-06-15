3兄弟打明星賽 高國輝不缺席

高國輝（資料照）

〔記者郭羿婕／台南報導〕受左手鉤狀骨骨折和小指肌腱傷勢所苦，高國輝可能會在明星賽後開刀；由於他和弟弟羅國龍、高國麟都入選明星賽，又在家鄉花蓮開戰，他仍會上場守備，父母親也將到場觀戰。

由資深球員為主體的明星白隊擔任後攻球隊，高國輝名列其中，也是先發外野手，卻因傷暫時無法打擊，他說：「我可以守備，且我們會先守，不管怎樣，在父母面前三兄弟都能打明星賽是很棒的事。」

賽後恐動刀治手傷

儘管能守不能攻，高國輝仍盼參與明星賽，回報球迷票選，也因此可能在明星賽後動刀治療手傷。他表示，下半季開始前，會先試試揮棒感覺，若無好轉就會接受手術。

從手腕、腳踝、脊椎到手掌，高國輝近年傷史多到連隊友林哲瑄都稱他是「野手的不死鳥」，每次開完刀、做完復健，回到場上還能繳出好表現，也讓他自認很幸運。

現階段因無法揮棒，高國輝到球場只能練體能、進行傳接球守備訓練，他說：「遇到了也沒辦法，如果屆時真的要開刀，還是要先做肌力、體能訓練，先練起來放。」