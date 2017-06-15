狄馬克走人 邱浩鈞扛獅終結者

邱浩鈞（資料照）

〔記者郭羿婕／台南報導〕狄馬克走人後，表現穩定的職棒三年級生邱浩鈞接下獅隊守護神，將與陳韻文組成「雙保險」。邱浩鈞說：「壓力多少會有，不過，丟哪一局都一樣，主要任務就是抓出局數，不會去想是丟第8或9局。」

儘管邱浩鈞自稱是「客串」終結者，但代總教練黃甘霖對他很有信心，蔗總說：「浩鈞最穩，能壓迫對手，陳韻文也可以，誰狀況好就擺在第9局，另一人投第8局。」

扣除去年1場先發，26歲邱浩鈞都待在牛棚，本季已出賽26場、25.1局，收下1勝、8次中繼成功，防禦率僅1.78，極具壓制力，接下來將是他繼高中、大學後，再扛終結者。

邱浩鈞回憶剛進職棒時，中繼1或2局後，身體總是很痠痛，如今已適應，他說：「可能磨了2年，身體素質有進步吧，今年丟完隔天不會有疲勞感，少有肌肉痠痛。」

獅隊未與狄馬克續約，採用布魯斯、福瑞多、泰倫斯3洋投先發，並持續尋覓人選。蔗總表示，泰倫斯預計21日在二軍出賽，若狀況調整得不錯，補賽週可能讓他在一軍先發1場。

獅隊原定昨與悍將在台南交手，因雨延至22日晚間6點半原地補賽。