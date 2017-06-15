殷仔今練投？ 先過醫生評估

陳偉殷（取自陳偉殷臉書）

〔記者林宥辰／綜合報導〕5月初傳出手肘傷勢的馬林魚隊陳偉殷，復健進程終於出現一線曙光。陳偉殷昨天回診，若醫生評估之後許可，今天就可以開始練投。

陳偉殷5月初就因左手肘疲勞進入10天傷兵名單，但恢復練投過程中手肘又感到不適，經醫生評估之後不需開刀，而以高濃度血小板注射（PRP）方式治療。多休了超過兩週，昨天陳偉殷再次複診，若手肘狀況恢復，今天就能開始重新練投，但截至目前，馬林魚隊還未有陳偉殷歸隊時間表。

張育成擊出第12轟

效力印地安人2A的張育成，昨在迎戰國民2A的比賽中，擔任先發第7棒、游擊手，5局下擊出陽春砲，這支全壘打是他本季第12轟，張育成單場雙安，累計打擊率0.218雖稍微偏低，但全壘打支數和35分打點都是球隊最多。