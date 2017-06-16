沃神爆料 詹皇明年轉戰湖人

美國權威記者透露，詹皇可能在明年夏天轉往洛杉磯發展。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕隨著騎士挑戰連霸失利，「大帝」詹姆斯雖與騎士還有1年合約，但美國權威記者沃納洛斯基昨透露，詹皇可能在明年夏天轉往洛杉磯發展；勇士「雙星」柯瑞與杜蘭特則會繼續留在灣區拚霸業。

身為聯盟最強球員之一的詹姆斯，每年動向都備受矚目，今年總冠軍戰開打前夕，即傳出他明年會投奔洛杉磯，因詹皇在明年夏天擁有球員選擇權，屆時可能會先變成自由球員，尋求更大合約。

沃納洛斯基認為，詹姆斯2014年重返克利夫蘭，就是想替家鄉取得1座總冠軍，去年他率隊奪冠後，如今已無包袱，也就有可能再度遠離克城。

今年總冠軍戰開打前夕，詹姆斯的洛杉磯豪宅被人噴上歧視字眼，這回也成為他轉戰洛城的證據，且沃納洛斯基指出，詹姆斯對好萊塢有很大的興趣，還有媒體產業在洛杉磯，加上詹皇想住在氣候溫暖的地方，都證明洛杉磯會是最佳去處，湖人則會是詹姆斯最可能加盟的球隊。

柯瑞、杜蘭特

續效忠勇士

當詹姆斯因爭冠失利被傳出會再次出走，今年勇士重返榮耀的關鍵兩大功臣柯瑞與杜蘭特，都想繼續為勇士效力，今夏合約期滿的柯瑞表示：「我們已在這建立了獨一無二的文化，你絕不會希望看到這一切就這樣結束。」

預計跳出合約的杜蘭特，強調跳出合約單純是一種商業籃球行為，即使一切也還無法確定，仍覺得自己會繼續留在勇士，因為他下季還想再次享受總冠軍的感覺。