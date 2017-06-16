柯瑞率先表態 一定不去白宮

柯瑞率表示一定不會造訪白宮。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕今日將進行奪冠大遊行的勇士隊，是否會前往白宮與美國總統川普會面，近來成為熱門話題，「萌神」柯瑞率先表態，他一定不會去白宮。

柯瑞透露，之前就有人假設性問他，奪冠是否去白宮造訪？他當時就回答不會去，如今他的答案還是一樣。事實上，川普在柯瑞心中本來就是個惹人厭的傢伙，柯瑞也成為體壇反川普的代表人物，他的贊助商Under Armour總裁普朗克，曾大讚川普是美國的asset（資產），結果柯瑞竟回嗆，若把et去掉，變成ass（蠢蛋），他就會贊成普朗克的說法，難怪他如今仍斬釘截鐵表示，自己不會去白宮造訪。

另外，勇士於台灣時間今日凌晨在奧克蘭市中心的奪冠大遊行活動，安排1位名為羅尼的特別來賓出席，因為他在3月拿著1台烤麵包機給K.湯普森簽名後，意外助勇士從例行賽尾聲到季後賽，繳出31勝2敗的戰績，並一舉奪下總冠軍，此次他受到K.湯普森的邀請，屆時會帶著烤麵包機，分享更多好運給勇士球迷。