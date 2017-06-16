塞爾提克鎖定快艇葛瑞芬。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕快艇保羅、葛瑞芬、公牛魏德與爵士海沃德都擁有球員選擇權，也可望跳脫現有合約投身自由市場，昨傳出塞爾提克對葛瑞芬、海沃德有高度興趣，快艇先挖來勇士顧問J.魏斯特坐鎮，準備迎接艱難的留人任務。

綠衫軍也鎖定爵士海沃德

快艇陣中3大主力球員保羅、葛瑞芬與瑞迪克今年都有權跳出合約，且他們已多次挑戰總冠軍未果，能否留住這批主力成員備受矚目。

塞爾提克近年成為新興強權，本季更搶下東部例行賽龍頭，季後賽卻不敵騎士。如今，綠衫軍不僅握有選秀狀元籤，也有薪資空間能做補強，而本季例行賽場均21.6分、8.1籃板與4.9助攻的葛瑞芬與海沃德都是他們想網羅的對象。

快艇今夏若留不住好手，恐淪為重建球隊，此時請來魏斯特坐鎮，就是想安定軍心。79歲的魏斯特退役後，轉任管理職務，多年來打造出湖人、灰熊等強隊，也是勇士近3年能拿2座冠軍的幕後功臣。

魏斯特最著名的交易是他在1996年擔任湖人總管，拿中鋒狄瓦茲向黃蜂換來高中跳級生布萊恩，隨後在自由市場網羅歐尼爾，「歐布連線」也成為紫金大軍在2000-2002年3連霸的重要基石，證明魏斯特在選秀或交易都獨具慧眼。