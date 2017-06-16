陽岱鋼職棒新宣言：我要打滿20年

穿著巨人球衣的陽岱鋼昨首度表示，「我希望能打滿職棒20年，這是我的目標。」 （特派記者倪婉君攝）

特派記者倪婉君／專訪

穿著巨人球衣，陽岱鋼昨在東京巨蛋接受本報專訪，儘管因受傷缺陣兩個多月才上一軍，但他認為復健期間學到很多東西，也以幫助球隊奪冠為唯一使命。至於個人目標，他首度表示，「我希望能打滿職棒20年，這是我的目標。」

因傷復健 學會面對、適應

問：和你同樣身為自由球員加盟的山口俊在奪勝後飆淚，是不是很能體會他的壓力？畢竟你們都因受傷無法趕上開季。

答：因為受傷這種事情，是自己沒辦法控制的，但受傷之後要怎麼去面對、適應，這很重要。在復健的兩個多月，我學到很多東西。

問：披上巨人球衣後，有些球迷仍有看不習慣的感覺，你覺得呢？

答：我覺得很不錯啊，且這只是其他人對我的看法。畢竟都已轉隊，正式成為巨人軍一員，該做的事還是打棒球，在球場上發揮該有的實力和能耐。

問：6月6日上一軍就敲出在巨人一軍首安，有特別將球留下來嗎？

答：沒有，我不會在意這些東西，因為那些都是過去的事情，現在就是往前看，有更大的目標在前面等待我。

問：和隊友的相處如何？會像在火腿一樣，跟隊友自創一些加油打氣的動作嗎？

答：我們的相處都非常好，也都很聊得來，外界對於巨人的看法可能是球隊管理嚴格，但我覺得選手之間感情都非常好，我和洋將相處也很好，他們都會找翻譯跟我聊。至於加油動作，要看啦，因為有些球員比較害羞，我要慢慢融入，讓他們瞭解我。

每年都全力拚 才不會後悔

問：你在加盟時就說奪冠是唯一使命，在個人目標上有設定嗎？

答：其實不管千場、千安或百轟都是過程，但我希望能打滿職棒20年，這是我的目標，就是我還有8年的意思（註：陽岱鋼在2005年底以第一指名加盟火腿，2006年展開球季）。之後不管是體力、肌力都會慢慢減退，雖然我一直都在好好保養，但身體會出現什麼狀況不知道，每一年都要好好發揮，不要等到球季結束去後悔，要做什麼都全力去拚。

幫助球隊奪冠 是唯一使命

問：巨人今年戰績不佳，但在高層人事異動後，似乎也展現新氣象？

答：有人說自從坂本勇人2015年當隊長之後，就沒有再拿過聯盟冠軍，但我覺得沒有不可能，球季還沒結束，任何人都不知道會發生什麼事。

後記：陽岱鋼在賽前受訪時才談到身體保養的重要性，開賽後就遭到軟銀投手森唯斗投出頭部觸身球，也讓他在場上罕見暴怒，立刻退場接受檢查。