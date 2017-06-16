球場模範生 不改早到習慣

陽岱鋼從火腿轉隊到巨人，仍維持早到球場的習慣，不改其「模範生」的本色。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕從過去在火腿，陽岱鋼就一直保持早到球場的習慣，如今成為巨人軍，仍是「模範生」，也最早出來練球，在賽前2小時練習中非常忙碌。

做好賽前練習 一刻不得閒

如果是晚場6點在主場的比賽，陽岱鋼都習慣早上11點多到球場，然後就開始進行賽前準備。像昨下午2點起的賽前練習，他1點半就先穿便裝現身揮棒，從一壘側往右外野揮擊，不少球都上了看台。

揮棒完後，陽岱鋼就到外野跑步，接著再回來傳接球，然後再進行打網的打擊練習。他也會利用空檔跟來訪的軟銀球員閒聊，跟昨開轟的軟銀8棒鶴岡慎也，就聊了好一會兒。

接著陽岱鋼就到打擊區進行正式練打，然後在3點半左右結束練習。只是他也說，其實很多球員都很早來，畢竟他的工作就是棒球，本來就應該要做好。