感謝火腿球迷 札幌巨蛋畫愛心

陽岱鋼在火腿時都會召集外野手開會，如今「外野會議」也在巨人重現。（取自網路）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕在成為巨人軍後，陽岱鋼上週重返札幌巨蛋迎戰火腿，也成為熱議話題，還有球迷拍到他在札幌巨蛋的外野草皮畫上愛心，他說，「其實以前就常常這麼做，很久沒回去了，就回味一下。」

從札幌到東京，陽岱鋼的人氣都很旺，這次重返老東家，仍受到火腿球迷的熱烈歡迎，他說，「在那邊11年了，球迷對我的支持和加油，讓我很感動，也非常感謝他們。」至於在「札蛋」外野畫愛心，就是懷念以前常做的事，所以回味一下。

招牌外野會議 在巨人重現

只是還有一個畫面也成為日本球迷討論話題，就是陽岱鋼之前在火腿守備時，都會召集外野手開會。如今「外野會議」也在巨人重現，他說，「也不是說從火腿搬過來，其實這是我自己會這麼做，不要說因為轉隊就改變自己。」他認為唯一不變的事，就是做好自己在球場上的工作。