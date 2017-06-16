遭頭部觸身球 陽岱鋼罕見大怒

陽岱鋼昨遭頭部觸身球後罕見動怒，連賽前與他有說有笑的軟銀捕手、也是陽在火腿前隊友鶴岡慎也（左）上前安撫，也被陽岱鋼一把推開。（特派記者倪婉君攝）

球迷憂心 怕陽再成傷兵

陽岱鋼昨遭頭部觸身球後罕見動怒。（取自巨人官網）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕上週才傷癒重返一軍，陽岱鋼在巨人軍的第9場比賽，卻因6局下的恐怖頭部觸身球提前退場，並送醫檢查，成為昨台、日球迷熱議大新聞。

身穿橘色系的巨人啦啦隊，活力十足。（特派記者倪婉君攝）

在13日高層人事異動後，巨人好不容易打出2連勝，昨對軟銀希望能再添「白星」。只是巨人全場出現16個殘壘，以3：7敗北，陽岱鋼還遭砸到頭部後提前退場，更讓球團和球迷都憂心他會再成傷兵。

軟銀巨人 板凳一度清空

陽岱鋼在賽前練習時心情很好，更說，「球隊回到主場後，氣氛很不錯，大家都可以回家了，我覺得這對球員來說是很重要的事。」他還和軟銀捕手鶴岡慎也有說有笑，因為兩人過去在火腿是隊友。

只是這一切在開賽後卻變調，陽岱鋼在4局下敲出安打後，6局下率先上場打擊2好2壞後，卻被軟銀後援投手森唯斗直朝頭部而來的146公里速球砸中頭盔側邊，他當場倒地，隨後站起來對投手大吼。

陽大吼 不甩前隊友安撫

陽岱鋼罕見在場上動怒，也讓雙方板凳清空，鶴岡慎也試圖勸阻，更被陽岱鋼一把推開。隨後森唯斗遭勒令退場，陽岱鋼也退場接受檢查。

前天4打數掛蛋，陽岱鋼昨2打數1安打，並獲2次保送，其中1次就是這記危險觸頭球。森唯斗登板後面對的首名打者就是陽岱鋼，結果他只投6顆球就造成恐怖傷害，也讓他1人都未解決就退場。

稍晚，陽岱鋼初步檢查後並沒有大礙，但今天能否會出賽仍未定。