挑戰中職 世大運培訓隊投打不同調

世大運國家培訓隊捕手陳重羽。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕沒有三兩三，怎敢上梁山！中職只有4隊，又呈「投低打高」態勢，今年世大運培訓隊僅2名投手報名選秀；反觀投入選秀的7名打者，過半還在學，希望趁年輕進職棒，早日拚出身價。

世大運國家培訓隊內野手岳東華。（記者廖耀東攝）

等念完大學 投手停看聽

世大運國家培訓隊投手施子謙（右）、吳丞哲（左）。（記者廖耀東攝）

參加選秀的培訓隊9條好漢，投手施子謙、吳丞哲和內野手范國宸、陳麒源、張皓緯今年畢業，捕手陳重羽和內野手陳重廷、岳東華、林立都是大三。

即將從台體大畢業的施子謙，和吳丞哲是西苑青棒戰友，施子謙表示，現在中職打者很強，去年他實力還不夠好，歷經U23世界盃和冬盟洗禮，今年春季聯賽打完自評能力夠了，才下定決心報名選秀。

施子謙認為，投手養成比打者更花時間、難度更高，若投手還沒準備好就進職棒，萬一被打趴信心全失，很可能一蹶不振，這是他當初擔心的。

培訓隊多數投手明年後才畢業，呂彥青、曾琦、劉軒荅還沒準備好，吳承諭、吳俊杰、林安可還有旅外夢，他們選擇先在大學沉潛。

早打早出頭 打者搶先拚

提前挑戰職棒的陳重羽、陳重廷、岳東華、林立，未來可透過彈性修讀，完成大學課程，陳重廷說：「留在業餘成長幅度有限，倒不如早點打職棒，透過專業訓練和比賽，成長得更快。」

對於投手普遍念完大學再打職棒，陳重廷認為，業餘打者常接觸外籍打擊教練，也可看電視學習職棒學長的打擊，不管打擊觀念和技巧都進步很快，比賽打多了就會成長，但投手較細膩，很難透過學習模仿來提升實力。

這幾年林子崴、王玉譜、林政賢和陳育軒大學還沒念完，選擇提前挑戰職棒，至今並沒有亮眼表現；相反地，不少20出頭的年輕強打者，已在中職各擁一片天，驅使大學打者提早築夢，投手評估選秀則是停看聽。