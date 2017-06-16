克魯茲加持 陳重廷轟出信心

克魯茲（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕克魯茲為台灣棒球帶來正能量，正悄然在業餘球界發酵，箇中滋味，陳重廷點滴在心頭。

陳重廷感謝克魯茲傳授打擊技巧，帶給他信心。（記者廖耀東攝）

陳重廷是陳重羽的雙胞胎弟弟，大學前2年自評打擊很有力量，但怎樣就是無法敲全壘打，去年升大三，陳重廷入選U23世界盃國家隊，經幾個月集訓、比賽，期間首次遇到克魯茲，激盪出不同火花。

陳重廷回憶：「一開始克魯茲要我出棒軌跡縮短，說真的，還滿不能適應的，後來逐漸習慣，幫助真的很大，優點是能把球帶得更裡面，盯球時間變長了。」他說，以前擊球是把球打平，經克魯茲調教，出棒短而快，加上自身爆發力，可以把球送得更遠。

談到克魯茲教打擊的哲學，陳重廷表示，克魯茲要打者想法盡量簡單化，不斷給選手信心，並要求不要去在意結果，自在攻擊，也不斷修正他的小錯誤，收穫很多。

陳重廷表示，以前他一轟難求，去年U23熱身賽和正式比賽累積3轟，今年春季聯賽敲2轟，長打能力提升許多，「如果沒遇到克魯茲，打擊進步有限，今年我就不會報名選秀了。」

陳重廷說，去年U23世界盃結束，克魯茲不在身邊，一時間打擊遇到問題不知該如何是好。近期克魯茲將向中信兄弟告假，擔任世大運培訓隊客座打擊教練，陳重廷難掩興奮：「真的很期待他的到來。」