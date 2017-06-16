中職打高投低 影響報名選秀意願

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕這2年中職呈現打者年，不少年輕打者一加入球隊就成為主力戰將，但投手群成績就沒那麼亮眼，各隊主力多半還是洋投。近幾年打高投低趨勢，也間接造成業餘選手遞交選秀報名表前，打者多半躍躍欲試，投手則考慮再三。

前年選秀會，扣除首輪選擇旅外蔣智賢的中信兄弟，最後順位的桃猿是4隊唯一前2輪都選業餘打者的球隊，首輪選進王柏融、次輪選游擊手林承飛，2人加入球隊後成為主力，王柏融去年打出夢幻般成績，以單季200安拿下年度MVP；林承飛則把握林智勝離隊卡位游擊，打擊表現穩定。

去年選秀會焦點則是獅隊前2輪選進「雙傑」，狀元郎蘇智傑雖然因傷出賽還不多，且今年目前為止多以一壘或指定打擊為主，但打擊火燙，打擊率高達0.405。次輪陳傑憲則是主戰游擊手兼開路先鋒，上壘率達0.450的他是獅隊重要的前段棒次。

相較打者群火力猛，投手群辛苦許多，前年獅隊首輪選進左投林子崴，原本預期他能扛下一席本土先發，但加盟後投球狀況和角色定位起伏，今年則是4月過後就在養傷。

前年選秀會後，角色定位為先發投手的還有富邦黃亦志，去年總冠軍戰以奇兵之姿搶下1勝，但例行賽挨轟率高，本季目前連8戰挨轟是中職紀錄。該屆目前擔任主力後援的投手，除旅外的王躍霖外，就屬兄弟周磊最穩定。