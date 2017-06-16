大雨亂測試會 新人可能直接參加選秀

新莊球場。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中職史上最大規模的新人測試會，將於6月19日在新莊球場舉行，但近日來進入梅雨季，如果新人測試會因雨無法舉行，報名的選手將直接參加選秀會。

今年新人測試會有破紀錄的109人報名，採實戰投打對決方式進行，中職賽務部人員表示，如果19日因雨無法進行測試會，將延後1週到26日，去年就曾有測試會延後1週的經驗，如果26日仍因雨無法舉行測試會，因為7月3日就是選秀會，沒有時間再延，測試會球員將全部直接參加選秀。

不過，如果測試會無法進行而直接參加選秀會，對球員未必是好事，除非是球團本來就有在注意的球員，否則少了在測試會表現實力的機會，即使參加選秀會可能也很難獲得青睞，今年就有好幾位球員具有亞青賽、世青賽等國手資歷，擁有直接參加選秀會的資格，仍報名參加測試會，就是想在4球團面前展現實力，增加在選秀會被選上的機率，如果測試會無法舉行，對球員和球團都是一大損失。