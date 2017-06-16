全壘打賽初體驗 楊家維看好「陽林」對決

楊家維首次參加全壘打大賽，笑說要和「怪物」拚開轟根本沒勝算。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕生涯首次參與明星賽及全壘打大賽，獅隊21歲小將楊家維很興奮，卻不認為自己能在全壘打大賽勝出，笑稱想用鋁棒對尬朱育賢，並看好陽耀勳、林智勝爭霸。

楊家維自稱是「平民」，要和那麼多「怪物」拚開轟根本沒勝算，還開玩笑說：「如果不能用鋁棒，想建議朱育賢用右打、我用左打，這樣我還有點贏面，不然朱育賢拿棒子跟拿牙籤一樣，感覺很輕鬆耶，我一定輸啊！」

不過，楊家維最看好的還是陽林對決，認為挑戰3連霸的林智勝經驗豐富，陽耀勳則是隨便揮都行，「去年看他（陽）越打越有力，就像自備行動電源，都不需要休息，敲全壘打像在吃飯。」

若能選擇對手，楊家維倒是很想跟詹子賢較勁，除因相識多年外，2人私下聊天時，詹曾說有信心能轟贏楊，先前還在冬盟賽前練習互尬紅不讓，楊家維笑說：「結果我們都沒打出牆外，平手。」

除開轟秀外，楊家維也獲教練推薦參與明星賽，他表示，從小連會不會打職棒都不知道了，更別說明星賽，期待享受這場秀。