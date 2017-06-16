蘇智傑打擊夯 移防外野助減壓

蘇智傑打擊狀況好，今年將獻出明星賽處女秀。 （記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕4月19日回一軍後，獅隊蘇智傑持續高檔演出，拚上打擊王只差補足打席數；去年7月29日才和陳傑憲一起在一軍初亮相，2位「傑尼獅」今年也將獻出明星賽處女秀。

蘇智傑目前出賽31場，打擊率、長打率、上壘率高達0.405、0.638、0.473，另有6轟、23分打點，但因僅131個打席數，未達打擊排行榜規定的152打席，否則打擊率還超越以0.399暫居首位的王柏融。

繳出優異成績，蘇智傑說，面對不同投手針對性的策略，他也會設法與打擊教練討論，每天狀況不一樣，就趕快調適；此外，移防外野有助減壓，他說：「換個視野，說不定會有更好表現。」

蘇智傑將首度參加明星賽，其實他起初很積極拉票，他笑說：「後來票數差太多就算了，很感謝教練推薦我去體驗。」

蘇智傑也開心能與他隊舊識王柏融、蔣智賢等人並肩作戰。巧的是，他改守外野後，與王柏融相似點更多，包括都打三棒、小時候改練左打、文化大學時期扛過四番、簽約金皆500萬元以上。