延賽雖困擾 史耐德仍盼最後打猿

史耐德（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕原定昨天在新莊球場進行的中信兄弟、Lamigo桃猿之戰，再度因雨順延，將於6月30日移師洲際球場補賽，中信總教練史耐德表示，因雨延賽雖然困擾，不過，因此能夠在上半季的最後和桃猿直接對決，他覺得是很好的事。

上半季賽事將在下週進入補賽週，戰績前2名的桃猿和兄弟還有6場對戰等待補賽，是所有對戰組合之中最多的，包括6月21、24、25、28、29和30日。

史耐德表示，如果和桃猿的對戰比賽都打完了，上半季冠軍還沒有確定的話，等於最後要把命運交到別人手裡，與其如此，當然希望最後直接和桃猿對決，這或許是延賽的唯一好處。

雖然可能在上半季的最後和桃猿進行首位攻防戰，史耐德並不急著把右大腿拉傷的張志豪拉上一軍。史耐德表示，張志豪必須經過幾次測試都沒問題之後，在二軍打4、5場復健賽再上一軍，以免像上次操之過急而再度受傷，目前是希望他能在下半季一開打就歸隊。

5月初中信已經有過一次整週比賽因雨順延的經驗，本週能打的機率也不高，史耐德表示，不論是球員或教練時代，都沒遇到過連續這麼多場比賽因雨順延，加上台灣球場室內練習場地不足，的確對球員的調整造成不小的困擾。

史耐德指出，台灣即使是有室內練習場地的球場，也沒有辦法進行完整的牛棚，甚至是投打實戰練習，只能做短牛棚和簡單的拋球打擊練習。