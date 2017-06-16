印尼羽球頂超賽》王子維創巔峰 「天、王」都晉8強
2017/06/16 06:00
王子維晉級8強，寫下個人頂超賽最佳成績。（取自BWF官網）
〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維昨在總獎金100萬美元的印尼頂級超級賽男單次輪，以21：16、21：18打倒世界排名第6的香港一哥伍家朗，晉級8強，改寫個人頂超賽最佳成績，台灣一哥周天成也驚險過關。
首勝伍家朗 頂超賽個人最佳
世界排名19的王子維首輪爆冷擊敗中國名將林丹後，信心大增，他透露，眼見快要打敗林丹時，有股不真實的感覺，打來也綁手綁腳，還好最後有贏。
這回碰上自青少年時代就未曾贏過的天敵伍家朗，王子維終於擺脫噩夢，中止對戰4連敗，他說：「對伍家朗就是盡力拚，反正輸了也沒關係，頂多就是再添1敗。」
差點不能參賽 王最感謝醫師
王子維3月全英公開賽打進16強，創頂超賽最佳紀錄，如今更上一層樓，不過，他原本無法在印尼亮相，因上週代表合庫出征全國團體錦標賽，一度感到左膝不適，所幸長庚醫師林瀛洲幫他看診，讓他能以最佳狀態出征，他說：「現在打進8強，我最感謝的就是林醫師。」
王子維今將與印度好手斯里坎特爭奪4強門票，雙方僅在2015年台北公開賽交手，王子維直落二敗北。
周天成（見圖）今將遇上世界球王孫完虎。（資料照，歐新社）
世界排名第5的周天成，則以21：12、20：22、21：15擊倒丹麥安托森，今8強碰上世界球王南韓孫完虎，兩人生涯交手7次，小天僅1勝，其中，小天5月底蘇迪曼盃曾兩度敗給孫完虎，今將尋求復仇。
印尼站男單賽事冷門頻傳，林丹、丹麥名將維克在首輪出局，昨馬來西亞名將李宗偉、中國新生代好手石宇奇、香港伍家朗、丹麥約根森也中箭落馬，世界前10僅剩孫完虎、諶龍與周天成。
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