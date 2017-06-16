印尼羽球頂超賽》微恙快打地主 戴資穎27連勝
2017/06/16 06:00
戴資穎前天出現感冒症狀，昨仍輕鬆打敗印尼小將，晉級8強。（資料照，歐新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在印尼羽球頂級超級系列賽女單次輪，以21：13、21：16輕鬆擊敗世界排名70的17歲地主小將瑪莉絲卡，取得8強門票，締造跨季27連勝，並朝7連冠邁進。
戴資穎前天自爆出現感冒症狀後，雖然獲得1日輪空喘息，但昨明顯看得出來臉色蒼白，所幸仍無損戰力，僅花30分鐘就輕鬆過關。
8強遇泰國金達蓬 過去7戰7勝
戴資穎去年在印尼站16強先力退李雪芮、8強打敗日本奧原希望、準決賽再勝王適嫻，決賽又扳倒王儀涵，一口氣打退當時中國三金釵，收下生涯首座頂超賽冠軍。這次小戴頂著球后光環前來尋求衛冕，也順利連過兩關，今8強將碰上泰國金達蓬，雙方過去7次對戰，小戴全勝。
印尼站女單雖沒有像男單頻頻爆冷，不過世界排名第2的西班牙名將瑪琳在首輪爆冷不敵中國小將陳曉欣，泰國名將依瑟濃也敗給印度賽娜。去年在里約奧運讓小戴止步16強的印度名將辛都，昨在次輪意外以21：15、12：21、18：21遭華裔美國籍張蓓雯逆轉，也讓小戴衛冕機會大增。
雙李配晉級 今戰中國組合
台灣男雙「雙李配」李洋／李哲輝昨以21：17、17：21、21：19打退中國組合柴飈／洪煒，下戰將碰上中國李俊慧／劉雨辰；台灣另一單打女將李佳馨與日本佐藤冴香纏戰3局，以14：21、21：16、12：21落敗。
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