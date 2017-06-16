小四、男模加入 台灣男籃要更強

呂政儒的外線火力備受期待。（記者陳志曲攝）

蘇翊傑（中）加入台灣男籃集訓。（記者陳志曲攝）

教頭：傳承經驗 提升火力

〔記者廖聿偉／台北報導〕風光奪下東亞盃資格賽冠軍的台灣男籃昨開訓，球員獲1週休息後重返球場，神采奕奕，教練團也微調陣容，擁有國際賽經驗的蘇翊傑、呂政儒加入集訓，讓台灣隊陣容更壯盛。

「小四」蘇翊傑上季帶領達欣重返榮耀，也奪下生涯首座冠軍戰MVP，30歲的他，無論球技或心智都正值巔峰，總教練周俊三期盼他扮演火車頭角色，帶領蔣淯安、于煥亞等年輕後衛群成長，也傳承大賽經驗。

「男模」呂政儒也進入24人名單，自嘲已變成老將，他認為，台灣隊外圍火力必須再提升，尤其是面對禁區高大的隊伍，三分投射就變成最大利器；周俊三則笑稱，「希望男模能發揮今年季後賽擊垮台啤的神射功力，替台灣隊增添穩定的外線砲火。」

球隊需換血 田壘成遺珠

台灣隊開訓名單也有不少遺珠，包括田壘，周俊三解釋，24人名單成為無形的框架，球隊需要換血，並找尋每個位置最適當的球員，了解田壘的傷勢和意願後，有機會在下個階段再納入。

開訓首日台灣隊演練戰術、跑位，周俊三期望球隊盡快步入正軌，移訓計畫體育署也能盡速通過；他說，未來亞洲盃或世界盃會外賽都將碰上身材高大的澳洲隊，想脫穎而出，除了亞洲傳統三強中、日、韓外，澳洲則是我最大假想敵。