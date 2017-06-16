擔子重 周儀翔盼享受壓力

周儀翔被封為台版詹姆斯，他表示不在意頭銜。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新生代周儀翔被視為接棒國家隊一哥的未來之星，並和劉錚組成媲美昔日「少俠連線」林志傑和田壘的雙人組，周儀翔在今年亞洲區資格賽表現出色，深受總教練周俊三肯定，也幫助台灣隊奪冠。

過去周儀翔籃球生涯始終與冠軍擦肩而過，但今年先率達欣封王，並在國際賽攻頂，成功甩掉「無冕王」封號，他表示，平常心看待冠軍，把自己本分做好，自然就能幫助球隊爭取最高榮耀。

生涯六度參與瓊斯盃，周儀翔從過去的國家二隊，如今已蛻變成國家隊核心，他坦言，今年責任比過去沉重，但會激勵自己享受壓力、汲取前輩的經驗，並發揮自己的優勢，帶領球隊度過換血陣痛期。

周儀翔被國際籃總封為「台版詹姆斯」，看好成為未來王牌，他僅淡淡地回應，「我不在乎任何頭銜，不去想太多，現階段就是維持體能，加強外線能力，希望能持續進步。」