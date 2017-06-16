美國公開賽》潘政琮蓄勢待發 成事在「天」

潘政琮第4度參加美國公開賽，認為天氣是關鍵。（取自潘政琮臉書）

〔記者趙新天／綜合報導〕第117屆美國高爾夫公開賽台灣時間昨晚開賽，第4度參賽的台灣好手潘政琮表示，今年準備很完整，接下來就看臨場表現。

潘政琮第一回合出發時間是今天凌晨2時47分，與阿根廷葛利羅、加拿大海德溫同組。

小潘這兩天練球之後認為，今年球道比以往的場地寬了許多，但球場距離非常遠，每個洞都有很多梯台。美國公開賽一向是嚴酷的考驗，本週會持續下雨，若果嶺的狀況是軟的，那麼成績會比往年好，就變得一定要進攻，接下來幾天的天氣是關鍵。

依照天氣預報，週四降雨機率降低，但週五下半天和週六下雨的機會很高。這也意味著左手名將米寇森可能等不到比賽延誤的機會，無法趕上開球時間，連續出賽22屆的紀錄可能中斷。

除了米寇森，原本球王D.強森參賽也有變數，但最新消息指出，他的女友葛瑞絲基在週一生下寶寶，讓他可安心出發，「生子後」的好運或許讓他更有機會完成衛冕。