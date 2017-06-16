仰德長春公開賽》3人齊頭 老將沈忠賢「鷹」勇
2017/06/16 06:00
地主老將沈忠賢昨以74桿並列第4。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／桃園報導〕2017仰德長春高爾夫公開賽昨冒雨打完第1回合，徐國雄、許添來和汪德昌以73桿並列領先。
週三因雨勢過大無法進行比賽，第1回合延到昨舉行，一早選手就冒雨出發，在間歇大雨中推進，近中午前雨勢減弱，順利完成18洞。
沈忠賢和周宏男以74桿並列第4。老將沈忠賢打到第17洞時仍領先，可惜最後一洞開球偏右打上山坡，第2桿揮擊時被草底下的石塊影響，球飛到球道左側坡下，花了4桿才打上果嶺，苦吞雙柏忌。
沈忠賢說：「大家在雨中都很辛苦，我打得不錯，一下去就連3洞打下博蒂、博蒂、老鷹，感覺很好。第3洞老鷹是從105碼外攻上果嶺滾進洞的。」
今年長春賽已拿3勝的盧建順，打到第13洞抓鳥時，成績高於標準桿1桿，也在並列領先之列，但接下來3洞連吞柏忌，最後以76桿並列第10。
今天最後一天，大會希望能打完36洞，但若天候不佳只能以18洞成績排定名次，由並列領先的3人加賽決定冠軍。
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