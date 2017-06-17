K.湯普森台味T 非常葉啟田

K.湯普森（取自網路）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士射手K.湯普森昨不僅開心上街接受喝采，也言而有信地，讓為球隊帶來好運的「烤麵包機仔」羅尼，一同參加盛會，只是K湯受訪時穿的這件中文字T恤，更讓台灣球迷眼睛為之一亮。

「三分天注定，七分靠打拚。」這句寶島台語歌王葉啟田所詮釋的經典歌詞，這回就出現在K.湯普森的衣服上，不過稍微修改成為：「三分天注定，冠軍靠打拚。」這件T恤則是由他的中國贊助商安踏提供，提前替這名球星宣傳今夏的中國行。

儘管這件T恤引起不少台灣球迷在網路上瘋狂討論，但美媒的焦點並不在此，而是詢問為什麼這名神射手願意找來勇士球迷參加遊行，反而不見他的愛犬Rocco亮相，K.湯普森表示，外頭實在太熱，所以選擇讓狗暫時待在家裡。