千場出賽岱T 一上架就賣光

陽岱鋼千場出賽紀念T恤。（取自網路）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼13日達成千場出賽後，巨人已於前天推出T恤等相關紀念商品，只是推出當天就賣完缺貨，昨天則放上長野久義的千場紀念T恤，要買「岱T」的球迷必須再等補貨。

儘管因傷晚了2個月才上一軍，但陽岱鋼在巨人的人氣很旺，商品賣得嚇嚇叫。巨人前天下午才在網路商城http://www.giants-goods.com/和實體店面開賣的6項千場出賽相關商品，當天現場就賣到缺貨。

昨天再實地走一趟東蛋紀念品店和球場賣店，都已看不到陽岱鋼的千場紀念商品。工作人員昨在商店的紀念T專區，則補上5月28日也達成千場出賽的長野久義T恤。

「岱桑」紀念商品包括售價3000日圓（約台幣817元）的紀念T，以及紀念球、鑰匙圈、袋子等。32歲的長野久義昨則代替遭頭部觸身球休息的陽岱鋼，擔任先發1棒中外野手。