瓊斯盃兩地開打 前NBA球員參戰
2017/06/17 06:00
瓊斯盃男子組於下月15日開打，其中，加拿大懷特（中）曾被火箭隊選中，差點成了林書豪（右）隊友。（資料照，法新社）
〔記者林岳甫／台北報導〕第39屆威廉瓊斯盃籃球國際邀請賽，男子組在7月15日於台北和平籃球館點燃戰火，地主台灣藍、白隊將迎戰伊朗、伊拉克、立陶宛、印度、加拿大、日本、南韓及菲律賓，其中加拿大陣中還有NBA等級球員。
亞洲盃8月15日在黎巴嫩開戰，瓊斯盃被亞洲列強視為前哨戰，因此伊朗、伊拉克、印度、菲律賓及南韓都派國家隊前來，加拿大、立陶宛則推出俱樂部球隊。
值得一提的是加拿大隊26歲的懷特（Royce White），他在2012年NBA首輪第16順位被火箭相中，原本有機會與林書豪當隊友，卻因「飛行恐懼症」、「廣泛性焦慮症」被下放發展聯盟，導致NBA之路走得並不順遂，生涯僅代表國王打了3場比賽。
懷特去年前往加拿大國家聯賽發展並加入倫敦閃電隊，不僅幫助球隊奪冠，還榮膺年度MVP殊榮，這回來寶島參加瓊斯盃，將成為各隊不得不防的對象。
另外，女子組在7月5日至9日於彰化體育館開打，此次我國有藍、白隊，要與日本世大運培訓隊、南韓WKBL本季第三的KB STARS及印度、紐西蘭國家隊爭后。
台灣籃球下半年重要行程
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