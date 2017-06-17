日本桌球公開賽》直落三炸「韓單」 靜思配晉4

「靜思配」直落三殺進4強，鄭怡靜（左）認為與陳思羽（右）配合越來越好。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕本土最強組合「靜思配」鄭怡靜／陳思羽，昨在2017年日本桌球公開賽女雙八強戰，以直落三收拾德國「韓單組合」韓瑩／單曉娜，繼南韓公開賽後今年第二度殺進四強。

靜思配今天將和南韓田志希／梁夏銀爭奪決賽門票，今年卡達公開賽8強戰，鄭怡靜／陳思羽就是2：3遭這組南韓組合逆轉，鄭怡靜還在比賽中扭傷右腳，賠了夫人又折兵。

再度對決田志希／梁夏銀，鄭怡靜說：「上場就是想贏，且我和思羽的配合愈來愈好了！」

世界排名第8的鄭怡靜，女單首輪也以4：0橫掃世界排名31的香港小將李皓晴，締造對戰10連勝，生涯對戰也以11勝2負遙遙領先。鄭怡靜16強戰將遭遇葡萄牙直板老將傅玉。陳思羽首輪則0：4栽在世界排名第9的韓瑩拍下。

男單莊智淵 首輪爆冷敗

另一女雙組合鄭先知／林珈芝，則以0：3不敵頭號種子日本削球組合佐藤瞳／橋本帆乃香，無緣四強。

男雙方面，江宏傑／陳建安8強戰也以直落三敗給今年世錦賽銀牌森園政崇／大島祐哉。

男單方面，世界排名第10的莊智淵首輪爆冷以2：4敗給世界排名80的地主選手上田仁。這也是小莊繼2014年之後，再度在日本公開賽首輪遭上田仁狙擊。