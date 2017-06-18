日本LPGA》獨佔排頭今爭冠 盧曉晴自評滿分

盧曉晴昨打出全場最佳的65桿，以總計133桿躍居領先，今爭取本季第2勝。（取自日本LPGA網站）

抓8鳥僅1柏忌 領先4桿

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將盧曉晴昨天在日巡賽Nichirei女子高球賽第2回合，打出全場最佳的65桿，以總計133桿躍居領先，今天將帶著4桿優勢出發，爭取本季第2勝。

盧曉晴說：「這回合內容是今年我第一次覺得滿分，好的感覺源源不絕地出現，無論如何都不要出現簡單的失誤。」

盧曉晴出發時還落後4桿，她在前9洞和後9洞各抓4個博蒂，只在第12洞出現唯一柏忌。原本領先的山田成美前9洞爆出42桿，花了78桿才完賽，下滑到並列14名。

「目標是博蒂 不是冠軍」

被問到最後一天有明顯優勢，可爭奪今年第2勝時，盧曉晴說：「目前沒想那麼多。最重要的是攻、守之間取得平衡，而不是拿冠軍。我的目標是盡量多打博蒂。」

盧曉晴指出，球場設定難度越來越高，狀況好時要多打一些博蒂存起來，無論是拿冠軍、爭賞金后才有可能達成。

日本選手新海美優打出68桿，以總計137桿暫居第2。南韓姜秀衍和日本葭葉瑠美以138桿並列第3。姚宣榆花了73桿，以141桿並列第10名，劉依貞和蔡佩穎都是147桿，並列50名。

陳思涵昨奪得赴日生涯首冠。（取自日本LPGA網站）

次巡賽 陳思涵抱回首冠

此外，台灣女將陳思涵昨在日本LPGA次級巡迴賽上田丸子Grand Vrio女子高球賽，經歷延長加賽，奪下赴日首座冠軍。這也是她從去年到日本次巡賽磨練，13場比賽的第1勝，接下來目標是打進日本LPGA。