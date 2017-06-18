美國高球公開賽》小潘沒晉級 世界前3也落馬

潘政琮2回合共繳出147桿，無緣晉級。（今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國公開賽第2回合，英格蘭凱西、佛利特伍德和美國哈曼、寇普卡，打完36洞之後以總計137桿並列領先。潘政琮總計147桿未能晉級。

第2回合Erin Hills球場難度大增，原本領先的佛勒從第11洞起連吞3個柏忌，73桿完賽，總計138桿退至並列第5。

凱西後9洞出發後，第11洞推進2呎博蒂躍居領先，但第12洞打進長草吞下柏忌，第14洞長洞出狀況，苦吞三柏忌，第15洞再花1桿，排名直直落。但凱西重整旗鼓，第17洞起連續抓回5隻小鳥，繳出71桿，重回並列領先。

昨表現最好的是日本名將松山英樹和美國瑞維耶，兩人都打出65桿，從淘汰邊緣衝回13名之內。

潘政琮前8洞打下2鳥1柏忌，可惜第9洞短洞花了5桿，後9洞沒再進帳，第17洞又吞柏忌，以74桿作收。

小潘表示，這次雖然打得不錯，但在大賽容不得一點點誤差，也更清楚看到自己可努力的空間。

世界前3名的D.強森、麥克羅伊和戴伊，及英格蘭羅斯、澳洲史考特、瑞典史坦森和今年最被看好的新人西班牙朗姆也都遭淘汰。