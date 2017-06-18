世界盃花式撞球雙打賽》連掃7局射日 柯張配晉4

柯秉逸。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕由「撞球王子」柯秉逸和「玉面飛龍」張玉龍組成的台灣隊，昨在2017年世界盃花式撞球雙打8強賽，以9：2痛宰日本大井直幸／土方隼斗，晉級四強，穩步朝衛冕之路邁進。

柯秉逸和張玉龍（見圖）昨在世界雙打賽痛宰日本，順利晉級4強。（資料照，記者林正堃攝）

世界盃雙打賽共有32隊角逐，目前高居世界排名第1的柯秉逸與第18的張玉龍，這回以頭號種子之姿攜手再戰，前兩輪陸續擊敗科威特、波蘭晉級。

昨8強賽，柯張配開賽後連拿2局，雖然柯秉逸第3局發生失誤，讓對手有機可趁連追2局，所幸兩人還是能穩住陣腳，在2平後連下7局，贏得輕鬆寫意。

創連霸紀錄 柯秉逸有信心

柯秉逸與張玉龍4強賽將對上美國、芬蘭之間勝者；儘管這項賽事自2006年舉辦以來，尚未有國家完成衛冕，不過被問到是否會突破紀錄時，柯秉逸堅定地說：「我可以做到。」一旁的大井直幸也祝福好友表示，相信這對台灣組合一定能連霸成功。