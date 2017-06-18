日本桌球公開賽》對手違規傷停 鄭怡靜這一敗含冤

鄭怡靜在女單8強戰第6局領先時，對手韓瑩違反規則突喊傷停，導致最後被逆轉，無緣4強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜這回真的火大了，但也只能「吞下去」﹗

世界排名第8的鄭怡靜昨在日本公開賽女單八強賽，以2：4敗給世界排名第9的德國削球好手韓瑩，苦吞對戰4連敗，但對手在第6局逕自走出場治療抽筋，明顯違反桌球規則，讓她輸得很不甘心。

鄭怡靜過去和韓瑩交手3次還沒開胡，昨打完前5局也以2：3落後，第6局鄭怡靜以4：2開局後，之前已叫過暫停的韓瑩突然走到場外，隨後躺在地板上接受教練按摩左小腿。

鄭怡靜說：「我也不知道發生什麼事，當時我第一反應是怎麼了，看她走向教練席，我只能跟著休息，當時只想著戰術該怎麼打。」

鄭怡靜以為韓瑩扭傷腳，但裁判沒有跟她解釋原因，就這樣被迫休息10分鐘。恢復比賽後，韓瑩似乎完全沒事般，反而是鄭怡靜身體冷掉，最後被對手打出一波9：3攻勢，以7：11飲恨。

賽後鄭怡靜向大會提出抗議，國際桌總給的解釋是：「比賽已經結束了！」她生氣地表示：「抽筋是不可以傷停，要繼續比賽，我的手感正熱，我覺得那局我可以贏的！」

根據桌球規則，球員因當時體力或進行方式導致抽筋過度疲勞等，均不能構成中斷比賽的理由，只有意外事故如跌倒受傷無法比賽時，才能緊急中斷比賽。

「靜思配」鄭怡靜（後排右）、陳思羽（後排左）止步4強，未能挺進決賽。（取自國際桌總官網）

女雙方面，鄭怡靜／陳思羽在四強以1：3不敵南韓田志希／梁夏銀，無緣爭冠，這也是靜思配繼卡達公開賽後，今年第二度敗給這組南韓女雙。